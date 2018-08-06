Araçları durdurup kitap dağıttılar

Toroslar Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) tarafından, Aladağ Mahallesi’nde düzenlenen ‘Şiir Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, dernek üyeleri ve Aladağ Mahalle Muhtarı Ahmet Ertunç ile birlikte binlerce kitabı yoldan geçen otomobil sürücülerine hediye etti. Toroslar Belediyesi zabıtasınca yapılan yol kontrolünde durdurulan araç sürücüleri, önce ne olduğunu anlayamazken, Derneği Başkanı Rüştü Aydın, paketlenmiş kitapları sürücülere takdim etti ve onları festivale davet etti.

Eşek sırtında gezici kütüphane

Etkinlik çerçevesinde ayrıca eşek sırtında gezici kütüphane oluşturuldu. Aladağ Mahallesi sakinlerinden bir vatandaşın eşeğinin üzerindeki heybeye yüklenen kitaplar, sokak sokak gezilerek mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Akşamki ’Şiir Fastivali’nde de yine katılımcılara kitap hediye edildi. Şairlerin ve yazarların eserleriyle katıldığı ve ozanların da yer aldığı festivalde, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, etkinlik alanına gelen çocuklara ve katılımcılara eşeğin üzerindeki heybede oluşturulan gezici kütüphaneden kitap armağan etti.

Okuma ve yazmanın heveslendirilmesi için bu yıl 6’ncısı yapılan etkinliğe katkıda bulunmaktan dolayı büyük şeref duyduklarını belirten Başkan Tuna, “Bir milletin medeni olmasının göstergesinin sanata ne kadar değer verdiği ile ölçülür” dedi.

Mersin Yazarlar Derneği’nin kitap okuma alışkanlığını çoğaltmak için gerçekleştirdikleri etkinlikleri yakından takip ettiklerine dikkat çeken Başkan Tuna, istatistiklere göre okuma alışkanlığını kazanmış olan çocukların okul hayatlarında çok daha başarılı olduklarının altını

çizerek, ebeveynlerden çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandırmalarını ve bu konuda rol model olmalarını istedi.