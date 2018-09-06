Araçta doğan bebek ile annenin durumu iyi

Edinilen bilgiye göre, dün Hüseyin Aslan, doğum sancıları başlayan eşi Zehra Aslan’ı (20) bir yakınını da yanlarına alarak hastaneye götürdü. Tarsus Devlet Hastanesi önüne gelen pikapta sancıları artan genç kadın doğum yaptı. Ardından bebek ile anne hastaneye alınarak, tedavi altına alındı.

Anne ile bebeğin durumu iyi

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çocuğun 50 santimetre boyunda 3 kilo 340 gram olarak dünyaya geldiği belirtilen açıklamada, "Mersin Tarsus ilçesinde Zehra Aslan hastane bahçesinde getirildiği araç içerisinde doğum yapmıştır. Hasta saat 09.51’de bir pikap ile hastanemiz yataklı servisine gelmiştir. Hastanın araç içinde doğum eylemi başlamış olup güvenlik personeli doğumhaneye doğum eylemi olduğunu haber vermesi üzerine doğumhanede görevli sağlık personeli doğum setiyle birlikte 09.56’da hastanın yanına intikal etmişlerdir. Hasta araç içinde doğum yapmış olup, göbek kordonu görevli sağlık personelleri tarafından kesilerek gerekli müdahalelerde bulunulmuştur. Bebek müşahede amacıyla 2 dakika içinde yeni doğan yoğun bakıma anne ise sedyeyle beraber doğumhaneye getirilmiştir. Anne yaklaşık müdahaleden 4 dakika sonra doğumhaneye girmiştir. Anne ve bebek ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmiş olup, her ikisinin de genel durumu iyidir. Şayet hastamız 112 acil sağlık hizmetlerine başvurmuş olsaydı daha erken müdahale şansı olabilirdi" ifadelerine yer verildi.