Arama kurtarma gemisi halkın ziyaretine açıldı

Cumhuriyet Alanı’ndaki törenlerin ardından Mersin Limanı’nda demirli bulunan gemiyi, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan da ziyaret etti. Protokol üyeleri, ’kaptan köşkü’ olarak bilinen köprü üstünü gezdi.

Seyir ve acil durumlarda kullanılan radar, AIS, sart gibi cihazları inceleyip Gemi Komutanı Yarbay Selim Gökdeniz’den bilgi alan protokol üyeleri, güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.