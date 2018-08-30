Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 19:00

Arama kurtarma gemisi halkın ziyaretine açıldı

Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCG Alemdar isimli arama kurtarma gemisi halkın ziyaretine açıldı.

Arama kurtarma gemisi halkın ziyaretine açıldı

30 Ağustos 2018 19:00


Cumhuriyet Alanı’ndaki törenlerin ardından Mersin Limanı’nda demirli bulunan gemiyi, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan da ziyaret etti. Protokol üyeleri, ’kaptan köşkü’ olarak bilinen köprü üstünü gezdi.


Seyir ve acil durumlarda kullanılan radar, AIS, sart gibi cihazları inceleyip Gemi Komutanı Yarbay Selim Gökdeniz’den bilgi alan protokol üyeleri, güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç