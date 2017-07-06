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06 Temmuz 2017 13:15

Arbedeye müdahale eden polis kalp krizi geçirerek şehit oldu

Mersin’in Mut ilçesinde arbedeye müdahale eden bir polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Arbedeye müdahale eden polis kalp krizi geçirerek şehit oldu

06 Temmuz 2017 13:15


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde otogarda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın zanlılarından biri emniyet müdürlüğüne getirildi. Olaya karışan iki şahıs da daha sonra emniyete gelerek, arbede çıkardı. Arbedeyi önlemek için devreye giren görevli polis memuru Ercan Şimşek (44) bir anda fenalaştı. Meslektaşları tarafından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Polis memuru Şimşek olaydan sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ercan Şimşek’in cenazesinin otopsinin ardından Mersin’in Silifke ilçesinde defnedileceği öğrenildi.




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