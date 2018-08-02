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02 Ağustos 2018 16:36

Arbel’e üstün hizmet belgesi

Marka ve Kariyer Zirvesi etkinliği çerçevesinde düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri organizasyonunda, her yıl bir gıda markasına verilen ’2018 Yılı Üstün Hizmet Belgesi’, bu yıl Arbel A.

Arbel’e üstün hizmet belgesi

02 Ağustos 2018 16:36

Ş. ’ye verildi.


Arbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve Başkan Vekili Hasan Arslan, üstün hizmet belgesinin kendilerine takdim edilmesinden onur duyduklarını söylediler.


Dünyanın farklı kıtalarında yatırımları olan bir grup olduklarını belirten Mahmut Arslan, "Dünyanın mercimek ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Arbel Grup A.Ş., diğer bakliyat ürünlerinde de söz sahibidir. Dünyanın bir çok ülkesinde ve Türkiye’de bulunan üretim tesisleriyle Mersin kentine ve ülkemize istihdam ve katma değer sağlamaktadır" dedi.


Arbella makarna markasıyla, sektöründe bir çok konuda ödüller aldıklarını hatırlatan Arslan, “Türk geleneklerini ve Türk damak tadını yansıtması, Türkiye ve dünya pazarlarına bir yenilik getirmesi ve sağlıklı olması gibi kriterlerle ülkemizi bütün dünyada temsil etmekten de gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


İnsan odaklı çalıştıklarını belirten Arslan, sağladıkları istihdamın yanı sıra bulundukları kentin gelişimine ve sosyal projelere de destek verdiklerini kaydetti. Arslan, "Toplumdan aldığımızı topluma geri vererek, bölgemizde sağlıktan eğitime, spordan sanata çok sayıda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.




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