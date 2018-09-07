Arbella Durum Ar-Ge çalışanları sertifikalarını aldı

’Ar-Ge Sürdürülebilirlik Eğitimi’ kapsamında, Toros Üniversitesi öğretim üyelerinin düzenlemiş olduğu, Arbella Durum Ar-Ge Merkezi çalışanlarına 27 Haziran - 7 Eylül tarihleri arasında 17 farklı konuda toplam 62 saat eğitim verildi. Arbella tesislerinde gerçekleştirilen sertifika törenine, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Mütevelli Heyet Başdanışmanı Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Mütevelli Heyet Üyesi ve Arbella Durum Ar-Ge Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan, öğretim üyeleri ve bazı şirket personeli katıldı.

Törende konuşan Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Ar-Ge Eğitim Projesinin insana katma değer ekleyen bir girişim olduğunu söyledi. Korkmazyürek, “Dolayısıyla bu eğitimden önceki haliniz ile şimdiki haliniz arasında fark belli olacaktır. Bu süreçte bizler sizlere bir şeyler aktarmaya çalıştık. Eminim ki bizler de bu süreçte sizlerden bir şeyler öğrendik. Bundan sonra gerçekleşecek benzer eğitimlerde, sizlerden öğrendiğimiz bu bilgilerin geri dönüşü bizlerin daha da iyi planlamalar yapmamıza ve programlar icat etmemize imkan verecektir" dedi.

Ar-Ge Koordinatörü Sedat Özçelik ise, “Öğrencilerimiz üniversiteden mezun oldular ama alanları ile ilgili herhangi bir eğitim almadılar. Bu sebeple bizler de Toros Üniversitesi’nden eğitim talep ettik ve bu eğitimin yapılmasına karar verildi. Bu süreci başlatmış olduk. Toros Üniversitesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Arbella Durum Ar-Ge Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, başarılı geçen eğitim dönemi için, “Eğitim dönemimizde bizlere yardımcı olan Toros Üniversitesi öğretim üyelerine ve yöneticilerine sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetimin Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan da amaçlarının personele Ar-Ge konularında uluslararası ihracatın geliştirilmesi, teknolojinin ileri safhalara ulaştırılması ve özellikle de gıda teknolojisinde ’Endüstri 4.0’ı hayata geçirerek gıda mühendislerine eğitim imkanı sunmak, teknik, bilgi ve becerilerini artırmak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından eğitim programına emeği geçenlere plaket takdimi gerçekleştirildi.