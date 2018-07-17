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17 Temmuz 2018 16:14

Arbella makarna, istikrarlı büyüme ile yoluna devam ediyor

Arbella makarnayı da bünyesinde barındıran Mersin merkezli Durum Gıda’nın, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ’2017 Yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ sıralamasında 78.

Arbella makarna, istikrarlı büyüme ile yoluna devam ediyor

17 Temmuz 2018 16:14

sırada yer aldığı bildirildi.


Durum Gıda’dan yapılan açıklamaya göre, Arbella makarna, dünya markası olma yolunda yükselişini devam ettiriyor. 2007 yılında tüketicisi ile buluşan Arbella, makarna üretim kapasitesi ve tesisleri ile üretim ve ihracat potansiyeli açısından dünyadaki ilk 10 büyük makarna şirketi arasında yer alıyor.


Mersin merkezli Durum Gıda, kurulduğu günden bu yana kapasitesini ve pazar çeşitliliğini artırarak istikrarlı büyümesini sürdürürken, Arbella markası ile de makarna sektöründeki yerini sağlamlaştırdı.


İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı ’2017 Yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ sıralamasında 78. sırada yer alan Durum Gıda, kaliteli ürün ve istikrarlı hizmet vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.


Arbella Makarna Genel Müdürü Abdülkadir Külahçıoğlu, Durum Gıda’nın geniş pazarlama ağı, ürün çeşit ve kalitesi, finansal ve insan kaynaklarındaki gücü ile istikrarlı bir şekilde büyümesine devam ettiğini belirterek, ürün, hizmet ve insan kaynakları kalitesinden taviz vermediklerini, yenilikçi ürünlerle her geçen yıl bilinirliklerini ve tercih edilirliklerini arttırdıklarını kaydetti.


Makarna sektöründe satışı, kalitenin, markanın, teknolojik gelişim ve kapasitenin belirlediğini vurgulayan Külahçıoğlu, "Durum Gıda olarak artan iş hacmine bağlı ve yeni ürün çeşitlerine yönelik yatırımlar yaptık. Türkiye ve dünya piyasalarına ilkleri sunduk. Büyümenin ve satış yapabilmenin en önemli kriteri, karşınızdakinin ne istediğini bilmektir. Arbella makarna, Türkiye’de ilk kez üretilen lazanya, tagliatelle, nidi, mercimekli ve nohutlu makarnanın da üreticisidir. Bu ürünlerimiz Uzakdoğu ve Kuzey Amerika ülkeleri başta olmak üzere, bilinirliğimizi ve tüketimimizi arttırdı, büyümemizde etken oldu" dedi.




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