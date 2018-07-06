Arbella’nın 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ödülleri dağıtıldı

Soli Güneş Festivali programında yer aldı.

Arbella’dan yapılan açıklamaya göre, sonucu geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 40 farklı ülkesinden bin 144 amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısı katıldı. Tüm fotoğraflar, jüri üyelerinin değerlendirmelerine sunuldu. ’Dünyanın Makarnası’, ’Makro’, ’Minimalist’ ve ’Serbest’ kategorilerinde toplam 8 bin 383 fotoğrafın gönderildiği yarışma, birbirinden özel fotoğrafların sergilendiği sergi ile festival programında büyük ilgi gördü.

1 Ocak 2018 tarihinde başlayan Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması, 15 Nisan 2018 tarihinde sona ermişti. FIAP, GPU, PSA ve TFSF gibi dört büyük, ciddi ve referans kabul edilen kuruluşun patronajı ile jüri üyelerinin elemelerinden geçerek sonuç bulan yarışmada, festivalin ilk günü olan 29 Haziran’da ödüller takdim edildi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 8. Soli Güneş Festivali’ndeki törende, ’Makro’ kategorisinde Türkiye’den 500 dolar ödül alan Mehmet Karaca’ya ödülünü Arbel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan verdi. 250 dolarlık ’Dünya Makarnası’ kategorisinde ödül alan Elif Çakıcı’nın ödülünü ise Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan verirken, TFSF özel ödülünü kazanan Caner Başer’e ödülünü Arbella Makarna İletişim ve Pazarlama Direktörü Dilara Arslan Ünlü verdi.

Yarışma ile ilgili değerlendirmede bulunan Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, "Arbella Makarna dünya çapında büyük bir markadır. Bu marka, şehrimiz için büyük değerdir. Böylesi büyük bir markanın düzenlemiş olduğu ulusal bir yarışmanın sonucunu bizlerle beraber sergilemesi bizi çok mutlu etti" dedi.

Arbel Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ise bu yıl 8. kez düzenlen bu yarışmanın, Türk ve dünya fotoğrafçılarının birbirinden özel karelerini buluşturan bir platform olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kentimizin bu güzide festivalinde yer almak bize oldukça mutluluk vermektedir. Fotoğraf sanatçılarımızla dünya mutfaklarına konuk olduk ve onların karelerinde doğada gezerken, farklı kültürlerle tanışıp, değişik duygular yaşadık. Yarışmaya gönderilen eserlerin gerçekten kıymeti büyük ve bu emeği ödüllendirmek bize ayrı bir gurur vermektedir. Her fotoğraf karesinin verdiği mesajlar çok güzel ve özeldi. Tüm katılımcı sanatçılarımıza, jüri üyelerimize ve destek verenlere sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.