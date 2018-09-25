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Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Uzuncaburç'u gezdi

Mersin Üniversitesi (MEÜ)-Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretin üyeleri, Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti kazı çalışmalarını yerinde görmek ve kazının durumu hakkında bilgi almak amacıyla gezi düzenledi.


MEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığında yürütülen gezide, katılanlara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ve desteği, Silifke Müzesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle sürdürülen Uzuncaburç Antik Kenti kazısı kapsamında antik kentin geçmişi, bugünkü durumu, kazı projesinin içeriği ve kazının sonunda ulaşılması hedeflenen durum hakkında bilgi verildi.


Aydınoğlu, Mersin'de Cennet-Cehennem mağaralarından sonra en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri olan Uzuncaburç Antik Kentinin bu çalışmalardan sonra daha fazla ilgi görmesinin ve ziyaretçi sayısının artmasının beklendiğini söyledi.

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