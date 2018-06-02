Arpaçbahşiş’e modern sosyal tesis

Erdemli Belediyesi tarafından yaptırılan, 6 bin 710 metrekare alan üzerine inşa edilen tesis içerisinde, fitnes spor sahası, oyun parkı ve basketbol sahası, ve çizgi film karakterleri yer alıyor.

Tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tesislerden herkesin faydalanabileceğini söyledi. Tollu, "Biz hizmet için buradayız. Amacımız vatandaşlarımızı mutlu etmektir. Devlet bunun için vardır. Bu bağlamda büyük şehir yasasıyla Erdemli Belediyesi’ne bağlanan beldelerimiz, Allah’ın izniyle bizim dönemimizde hizmetle tanışmaya başladılar ve bundan sonra da tarihlerinin en iyi hizmetini alacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Arpaçbahşiş Mahallesi’ne kısa süre içerisinde büyük hizmetler gerçekleştireceklerini kaydeden Tollu, "Halkımız görecektir ki, tarihlerinin en iyi hizmetlerini alacaklar. Bu konuda bize güvensinler. Biz ki, Erdemli merkezinde hizmet noktasında halkımıza altın çağı yaşattık. Bu çalışmalarımız köy ve belde olarak bilinen mahallerimizde de başlamış durumdadır. Biraz daha zaman ve sabırla ilçemizin her sorunu tamamen çözeceğiz. Halledilmedik hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çünkü biz çalışan bir belediyeyiz. Nerede bir insan var oraya hiç kimse merak etmesin en iyi hizmeti götürürüz. Yaptığımız hizmetleri katlayarak yapmaya devam edeceğiz. Hizmet ile anılan bir ilçe olduk" ifadelerini kullandı.