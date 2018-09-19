Arslanköy Mahallesi'nde içmesuyu çalışmaları tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesine bağılı Arslanköy Mahallesi'nin içmesuyu çalışmalarını tamamladı.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nin içmesuyu ihtiyacı Yedigöz kaynağından terfili ve cazibeli olarak karşılanıyor. Yedigöz kaynağından cazibeli olarak içmesuyu verilemeyen üst kısımlara ise Bozkaya kaynağından cazibeli olarak su veriliyor. Ancak bu kaynak yaz aylarında yetersiz kaldığından Yedigöz kaynağından terfili olarak takviye ediliyordu. Bozkaya kaynağından gelen cazibeli içmesuyu hattı PVC borulardan oluşurken, ekonomik ömrünü doldurduğundan sık sık arıza yapıyordu.

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından sorunun giderilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, içmesuyu isale hattı ile Yedigöz kaynağından gelen isale hattının yenilenmeyen kısmı yenilendi. Ayrıca terfi merkezinin biriktirme deposu, çatak su deposu ve yeni 300 metreküplük su deposunun şebeke bağlantıları gerçekleştirildi. MESKİ tarafından muhtelif çaplarda 7 bin 753 metre içmesuyu şebeke hattı döşenen çalışmalarının ardından mahallede yaşanan su kayıplarının önüne geçilerek içmesuyunun düzenli dağılımı sağlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Vatandaşlarımıza kesintisiz ve güvenilir içmesuyu sağlama noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Arslanköy Mahallesi'nde günlük 300 ton içmesuyu ihtiyacının karşılanacağı su deposu ile birlikte isale hattı ve terfi hattı yenileme çalışmalarını tamamladık. İçmesuyu konusunda sorunsuz bir Mersin için çalışmalarımıza tüm hızla devam ediyoruz” dedi.