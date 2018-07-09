Artistik Cimanstik Dünya Kupası’nda 13 madalya

Mersin Cimnastik Salonunda düzenlenen organizasyonda, 16 farklı ülkeden 55 sporcu paralel, asimetrik paralel, atlama, halka, kulplu beygir, yer, denge ve barfiks branşlarında madalya mücadelesi verdi. 3 gün süren şampiyonada Türkiye’yi kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz ve Demet Mutlu, erkeklerde ise Ümit Şamiloğlu Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Yunus Emre Gündoğdu, İsa Hamaratçılar, İlkay Uğuz temsil etti.

Yapılan mücadelelerin ardından milliler, 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalya ile turnuvayı birinci sırada bitirdi.