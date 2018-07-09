Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 09:41

Artistik Cimanstik Dünya Kupası’nda 13 madalya

Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda Milli Takım sporcuları, 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalya alarak, Türkiye’yi birinciliğe taşıdı.

Artistik Cimanstik Dünya Kupası’nda 13 madalya

09 Temmuz 2018 09:41


Mersin Cimnastik Salonunda düzenlenen organizasyonda, 16 farklı ülkeden 55 sporcu paralel, asimetrik paralel, atlama, halka, kulplu beygir, yer, denge ve barfiks branşlarında madalya mücadelesi verdi. 3 gün süren şampiyonada Türkiye’yi kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz ve Demet Mutlu, erkeklerde ise Ümit Şamiloğlu Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Yunus Emre Gündoğdu, İsa Hamaratçılar, İlkay Uğuz temsil etti.


Yapılan mücadelelerin ardından milliler, 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalya ile turnuvayı birinci sırada bitirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç