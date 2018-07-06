Artistik Cimnastik Dünya Kupası Mersin’de başladı

6-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan ve 16 ülkeden 55 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, Türkiye’yi 11 sporcu temsil edecek.

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, etkinliğin hem Mersin hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Organizasyonun Cimnastik Federasyonu’na büyük ivme kazandıracağını kaydeden Çelen, bundan sonra düzenlenecek olan turnuvalarda katılımın daha yüksek olmasını beklediklerini ifade etti. Çelen, "Şu anda katılan 16 ülke var. Bu sayı 40, 50 ülkeye kadar yükselecek ve Dünya Cimnastik Federasyonu’nun en önde gelen kupalarından bir tanesi olacaktır" dedi.

Kocamaz: "Tersine değil, Mersin’e sloganıyla herkesi kentimize bekliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Mersin’in 2013 yılında Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Mersin, Akdeniz Oyunları sayesinde bir çok tesise kavuştu. Mersin’de sporu yeniden ayağa kaldırma çabası içerisindeyiz. Birçok uluslararası etkinlik kentimizde yapıldı. Bu tesisler bundan sonra da dolu dolu kullanılır inşallah. Böyle bir şampiyonanın Mersin’de düzenleniyor olması gerçekten kentimiz açısından çok önemli. Güzel bir müsabaka geçmesini temenni ediyorum. Tabi ki gönlümüzden geçen ülkemiz sporcularının da kürsüye çıkması. Biz bu turnuva vasıtasıyla bir mesaj vermek istiyoruz. ’Tersine değil Mersin’e’ sloganıyla herkesi kentimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Göksu Üçtaş da "Böyle bir organizasyonun ülkemizde yapılması beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor ve bu bizi uluslararası arenada çok güçlü kılıyor. Bu başarı sadece bizim değil bütün ekibimizin. Bu organizasyonda da bizim hedeflerimiz tabi ki madalya almak" şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından organizasyonun açılış seremonisi gerçekleştirildi. Seremonide açıklamalarda bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su, dünyanın her yerinden sporcunun Mersin’e geldiğini ve Türkiye’yi 11 sporcunun temsil edeceğini belirterek, katılan bütün sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından organizasyonun eleme müsabakaları başladı. Organizasyon 8 Temmuz Pazar günü final etabıyla sona erecek.