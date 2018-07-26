Türkiye Cimnastik Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan ve 22 Temmuz - 6 Ağustos 2018 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan kamp çalışmaları 19 erkek, 10 kadın sporcu, 1 kamp müdürü, 2 Teknik Kurul başkanı, 2 teknik danışman, 13 antrenör, 2 masör ve 2 Sağlık personeli ile Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Mersin’de başladı. Artistik Cimnastik Genç-Büyük, kadın ve erkek Milli Takımlarımız, 2-6 ve 8-12 Ağustos 2018 tarihlerinde İngiltere’de gerçekleştirilecek olan ’Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’ hazırlıklarını Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda günde çift idmanla sürdürüyor. Çalışmaların çok iyi gittiğini belirten Artistik Cimnastik Milli Takımı Erkekler Teknik Kurul Başkanı Mehmet İnce, "8-12 Ağustos 2018 tarihlerinde İngiltere’de yapılacak olan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ana amaçlarımızdan bir tanesidir. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirebilme anlamında Mersin’de kampa girdik. Amacımız 2019 yılı içerisinde yapılacak olan Avrupa Oyunları’nda ilk 6 takım içerisinde yer alabilmek için büyük erkekler de mücadelemizi sergilemeye çalışacağız. Bunun haricinde özellikle erkeklerde büyük hedeflerimiz devam etmekte, genel tasnif ve aletlerde takım halinde finallere kalabilmeyi ve sonucunda madalyalara ulaşmayı hedefliyoruz. Kampımız verimli bir şekilde devam ediyor. Kamp yaptığımız bu Olimpik Cimnastik Salonu ve çalışma ortamı gayet güzel" şeklinde konuştu.

Göksu Üçtaş Şanlı: "Bizim için çok önemli"

Kadınlar Milli Takım Kaptanı Göksu Üçtaş Şanlı ise, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Mersin’de olduklarını belirterek, "Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Her gün tek ve çift olmak üzere antrenmanlarımızı ara vermeden devam ediyor ve sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Şampiyonada takım olarak iyi bir sıralama elde etmek ve alet finallerinde madalya elde etmek istiyoruz. Dolayısı ile bu bizim için Dünya sıralaması içinde çok önemli.” dedi.