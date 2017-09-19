Asıa Fruıt Logıstıca Fuarı’nda Türk rüzgarı esti

6-8 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara Türkiye’nin milli katılım organizasyonu, üçüncü kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği tarafından yapıldı.

AKİB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıla göre ziyaretçi sayısı yüzde 16 artan fuar, 76 farklı ülkeden toplam 13 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Ziyaretçilerin yüzde 70’ini Asya ülkelerinden gelenler oluştururken, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Tayvan, Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur, Kore, Japonya, Filipinler ve Vietnam oldu.

Türkiye, 18 firma ve görkemli bir stant tasarımı ile fuarda yer aldı

Fuara 43 ülkeden 813 firma katılırken, 24 ülke ise milli katılım organizasyonu ile fuarda yer aldı. Asia Fruit Logistica Fuarı’na ilk kez 2015 yılında 11 firma ile milli katılım organizasyonu düzenleyen Türkiye, 2016 yılında daha büyük bir alanda 17 firma ile katılırken, bu yıl 18 firma ile görkemli bir stant tasarımı ile fuarda boy gösterdi.

Türkiye yaş meyve sebze sektörünün Güneydoğu Asya ülkelerine ve Uzakdoğu ülkelerine tanıtımının yapılması açısından büyük öneme sahip fuar, aynı zamanda yaş meyve sebze sektörünün ihracat pazarlarının arttırılması ve çeşitlendirilmesine de vesile oldu. Bu bakımdan milli katılım organizasyonu bünyesinde Türkiye Markası Standı açılarak, standı ziyaret edenlere Türkiye ve sektör hakkında bilgiler aktarıldı, portakal ve limon aromalı cezerye ikram edildi ve “Turkish Fresh Fruits&Vegetables” logolu sırt çantaları dağıtıldı.

Sektörü temsilen Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektörü Kurulu Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldığı fuarda, Türkiye pavilyonu Hong Kong Ticaret Ataşesi Ayşe Gül Barkçin tarafından da ziyaret edildi.

Fuarla ilgili açıklama yapan Sektör Kurulu Başkanı Kavak, sektörün tanıtımının yapılması, alternatif pazar oluşturma çalışmalarına devam edilmesi açısından fuarlara katılımın önemli olduğunu söyledi. Kavak, “Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu ülkelerine yaş meyve ve sebze ihracatı için önemli ve kilit bir fuar olan Asia Fruit Logistica Fuarı’na 3’üncü kez milli katılım organizasyonu yapmaktan son derece gurur duymaktayız. Fuara katılan ihracatçılarımızın önemli iş anlaşmaları yaptıklarını umut ediyoruz. İlerleyen yıllarda fuarın çok daha verimli geçmesi için başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere bitki karantina anlaşması yapılmayan ülkelerle ivedi bir şekilde bitki karantina anlaşmalarının yapılması gerekmektedir” dedi.