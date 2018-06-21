Asırlık çınarlara özel bakım

Mut Belediyesi, ilçe genelinde yeşile yönelik çalışmaları kapsamında başlattığı “Şehrimi Seviyorum Ağacımı Dikiyorum” kampanyasıyla şehri yeşil alanlara kavuşturmanın yanı sıra aralarında bin yaşını aşmış çınar ağaçlara da sahip çıktı.

Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından uzman ekiplerce, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda asırlık çınar ağaçlarına bakım ve budama yapıldı. Ağaçların bakım ve budamasının ardından zararlı haşerelere karşı ilaçlaması yapıldı.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Yaşları bin ve üzerinde olan çınar ağaçlarında, çürümeye başlayan bölümler önce temizleniyor, sonra hava verilerek tozlardan arındırılıyor ve ilaçlama işlemleri yapılıyor. Daha sonra ise onarılan bölümler kapatılıyor. Ağaç içerisinde dal kısmında bulunan kuru ve kırılma tehlikesi olan dalların budanması işlemi ve zararlı böceklere karşı ilaçlamasını da yaptık” dedi.