"Askıda Ekmek Projesi’ne Mersin’den destek

Projeye ilk olarak Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 540 ekmeği askıya koyarak destek verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verilen ve sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ’Askıda Ekmek Projesi’ vatandaşlara anlatıldı. Muğdat Cami karşısındaki Mer-Ek ekmek büfesi önünde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, ’ekmeğimizi paylaşıyoruz’ adı altında projeye tam destek verdiklerini belirterek, "Bugün başkanımızı Burhanettin Kocamaz 54 ekmek satış noktamızın her birinde 10 ekmek askıya alarak projeye 540 ekmekle destek verdi. Yarın ben aynı şekilde 540 ekmekle destek vereceğim. Ertesi gün başka bir arkadaşımız bu böyle sonsuza kadar sürecek" dedi.

"Geniş kitlelerde olumlu yanıt aldı"

MHP lideri Bahçeli’nin çağrısının geniş kitlelerden olumlu yanıt aldığını kaydeden Kutlugün, "Allah kimseyi bir lokma ekmeğe muhtaç etmesin. Biz kendi sorumluluğumuz farkındayız. Biz zaten günlük 40 bin ekmeği piyasa değerinin altında satmaya devam ediyoruz. Bu çağrı ile birlikte askıya ekmek koyarak desteğimizi devam ettireceğiz. Biz zaten Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü sosyal sorumluluk içeren kampanyalara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.