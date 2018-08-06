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06 Ağustos 2018 15:23

Askıda ekmek projesine Mut Belediyesinden destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlatılan “askıda ekmek” projesine bir destek de Mersin’in Mut İlçe Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’dan geldi.

Askıda ekmek projesine Mut Belediyesinden destek

06 Ağustos 2018 15:23


Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, belediye olarak askıda ekmek projesi kapsamında günlük 30 adet ekmeği askılarda dağıtacaklarını belirterek, "Askıları muhtelif fırınların önüne koyuyoruz. Vatandaşlarında duyarlı bir şekilde bu kampanyaya destek olmalarını istiyoruz" dedi.


Mut halkının da duyarlı olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Özellikle Yörük kültüründen Türkmen kültüründen gelen Mut halkının bu konuya da dört dörtlük sahip çıkacağından eminim. Biz ilçemizde yaşayan 62 bin 462 insanla gurur duyuyoruz" diye konuştu.




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