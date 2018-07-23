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23 Temmuz 2018 15:17

Astım Mağarası yeni yüzüyle ilgi çekiyor

Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan halk arasından ’Astım’ adıyla bilinen Köşebükü Mağarası, Mersin ve Çevresi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin (METAB) katkılarıyla restore edilerek, hak ettiği değere kavuşturuldu.

Astım Mağarası yeni yüzüyle ilgi çekiyor

23 Temmuz 2018 15:17


Mersin’in Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi’nde yer alan ve 6 Ağustos 2012 tarihinde başlayan orman yangını nedeniyle çevresi tamamen yanan ve halk arasında Astım Mağarası olarak bilinen Köşekbükü Mağarası, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın da başkanlık yaptığı METAB sayesinde restore edilerek değerine değer kattı. METAB’ın 500 bin TL’lik kaynak sağladığı, ilçe belediyesinin de destek verdiği mağara, kilometrelerce yeni yol yapımı, çevre düzenlemesi, tesis içinin restore edilmesiyle aydınlatma çalışmalarının ardından yeni görüntüsü ile kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.



"Önceden yolu bile yoktu"


Bölgede yaşayan vatandaşlardan Halil Osman, "Burası zamanında burası insanların develerle yaylaya gidip gelirken kullandıkları yermiş. Antik çağa dayanan rivayetler de var ama burayı bir çobanın bulduğu söyleniyor. Çoban kazara bu mağarayı buluyor. Bu mağarada farklı elementler var ve bu elementler mağara içerisinde sarkıtlarla yere süzülüyor, oluşan tepkime ile de ortaya farklı bir gaz çıkıyor. Yine rivayetlere göre bu gazlar da astım gibi hastalıklara iyi geliyor. Şimdi buraya geldiğiniz yol önceden yoktu. Mağaranın giriş kısmına taş yol yapıldı. Meşhurdur bu yol, turistler çok fotoğraf çekinir" dedi.




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