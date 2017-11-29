0’ın gereklerini tüm sektörlerimize entegre etmek temel vizyonumuz olacaktır. Projelerimizi de buna göre seçeceğiz” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Aşut, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 2007 yılından bu yana üye oldukları ve ciddi aktif görevler aldıkları Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde (ASCAME) önce Sanayi Komisyonu Başkanlığına, daha sonra da hala yürütmekte oldukları Lojistik Komisyonu Başkanlığına oy birliği ile seçildiklerini anımsattı. ASCAME’de Mersin’in ekonomik hedeflerine paralel komisyonlarda yer almaya öncelik verdiklerini ifade eden Aşut, “Şimdi Mersin olarak Endüstri 4.0 ve yüksek teknolojili üretim diyoruz. Bu amaçla ASCAME İnovasyon ve ICT Komisyonu Başkanlığına aday olduk. İnşallah bu görevi devralarak, bu alandaki çalışmalarımızı da tüm Akdeniz’e yayacağız. Kentimizin ekonomik hedeflerini, küresel ekonomik ve teknolojik gelişmelere entegre etmek temel amacımızdır” diye konuştu.

“Hedefimiz, Mersin’in omurga sektörlerinde yüksek teknolojili bir hizmet ve üretime geçmek”

Tüm çabalarının, Endüstri 4.0 konusunda farkındalık ve bir algı oluşturabilmek olduğunu dile getiren Aşut, Mersin’in artık sektör seçme süreçlerini geçtiğini, omurga sektörler olan sanayi, tarım, lojisitik, turizm ve dış ticaretin Mersin’in geleceği olduğunu vurguladı. “Artık hedefimiz tüm bu sektörlerde yüksek teknolojili bir hizmet ve üretime nasıl geçeceğimizdir. Endüstri 4.0’ın gereklerini tüm sektörlerimize entegre etmek temel vizyonumuz olacaktır. Projelerimizi de buna göre seçeceğiz. Robotik üretim, yapay zeka, siber teknolojiler, bilgisayar yazılımlarının temelini oluşturduğu Endüstri 4.0 vizyonu ana hedefimizdir. Bakanlığa sunduğumuz ve ilgili bakanlıkların öncü bir iş olarak gördükleri ve şifahi olarak onay verdikleri MTSO Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi projemizin amacı da budur” ifadelerini kullandı.

“Bir sanayi devrimini ilk kez başında yakaladık. Bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok”

Endüstri 4.0 devriminin, sanayinin ötesinde Tarım 4.0, Lojisitik 4.0, Sanayi 4.0, Turizm 4.0 gibi tüm sektörleri kapsadığına işaret eden Aşut, bu devremin her sektörde yüksek teknolojili bir hizmet ve üretime geçişin adı olduğunu kaydetti. Bunların hepsinin temelinde eğitim olduğuna dikkat çeken Aşut, şunları söyledi: “Var olan eğitim sistemi ile bunları başarmak zor ama umut veren büyük değişimler var. Artık eğitimde sınav isimlerini tartışmaktan kurtulup içeriğe odaklanmak, üretime dayanan, ekip çalışmasının ve proje mantığının yer aldığı atölye mantığına geçmek zorundayız. Bunun için de gereken şey Eğitim 4.0’dır. MTSO olarak önümüzdeki dönemde kurumsal hedefimiz ve yönümüz budur. Bir sanayi devrimini ilk kez başında yakaladık. Bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok. MTSO olarak bu hedeflere yönelik çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.”