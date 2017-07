Aşut: “Mersin’in zenginliğine katkı koymaya devam edeceğiz”

MTSO Başkanı Aşut, yazılı bir açıklama yaparak, vizyonu, misyonu ve felsefesiyle ilgili bilgiler verdi. MTSO’nun, tüzüğünden kaynaklanan görevlerinin yanında, yasanın verdiği yetki ile devlet adına bazı resmi hizmetleri de veren, kent ekonomisi başta olmak üzere, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için çalışan, kent ekonomisinin üst çatı örgütü ve siyaset üstü olduğunu vurgulayan Aşut, “MTSO, etnik, dini, mezhep temelli her yapay ayrımcılığı reddeden, yetkililerinin atama ile değil, seçimle iş başına geldiği, demokrasinin ve çok sesliliğin merkezidir. Yapay ayrımcılıkları bir kenara atarak Mersin’i bütüncül olarak kucaklayan bir kuruluştur. 131 yıllık bir çınar ağacı olan MTSO’nun kurumsal tecrübelerinden aldığımız güçle şunu iddia ediyorum ki; Türkiye’de kentinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine MTSO kadar katkı koyan, vizyon oluşturan, projeleri ile öncü ve örnek olan, küresel değişimleri okuyabilen, kent dinamiklerini harekete geçiren ve onlarla ortak proje yapan bu denli etkin başka bir ticaret ve sanayi odası yoktur” ifadelerini kullandı.

MTSO’nun kentin sadece ekonomik değil, sosyal sorunlarına da duyarsız kalmadığını, eğitimden sağlığa, kentsel gelişim projelerinden kültür ve sanatın desteklenmesine kadar birçok sosyal proje ürettiğini ve somut destekler verdiğini dile getiren Aşut, şöyle devam etti: “MTSO’nun kentteki bu öncü rolü o kadar öne çıkmıştır ki, zaman zaman Mersinliler MTSO’nun görevi veya yasal olarak yapma yetkisi olmayan hizmetleri bile odamızdan bekler olmuştur. Bu bizim adımıza güzel bir şeydir. Vatandaşlarımızın gözünde bu güce ve etkiye sahip olmak gerçekten onur verici bir şeydir. Bu onur, bu odanın 131 yıllık tarihinin her aşamasına katkı koyan, bir parçası olan herkese aittir. Ancak, ticaret ve sanayi odaları yerel yönetimler veya kamu kurumları gibi icra makamları değildir. MTSO, Mersin iş dünyasının oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur ve sınırlı bütçesiyle kent adına ortaya koydukları, yaptığı ekonomik, eğitim, sağlık ve kültürel yatırımlar çok önemlidir. Hepsinin temelinde binlerce üyemizin emeği ve katkısı vardır.”

“Demokratik yapımız gücümüzdür”

MTSO’ya bu gücü öncelikle Türkiye’nin en demokratik ve katılımcı sistemine sahip olmasının verdiğine işaret eden Aşut, her üyenin komisyonlarda, her meclis üyesinin Mecliste söz hakkı olduğunun altını çizdi. Tüm kararların ortak alındığını belirten Aşut, şunları kaydetti: “MTSO’nun gücü bu demokratik yapılanmadan, yönetişim ruhundan, çok seslilikten çekinmeyen yapısından ve Mersin iş dünyasının girişimci ruhundan kaynaklanmaktadır. Her yeni meclis ve yönetim kurulu, öncekilerin tecrübelerini gözeterek hareket eder. MTSO, birlik ve beraberliğin, çoğulculuğun adıdır. MTSO, Mersin iş dünyasının vitrini ve sözcüsüdür. MTSO, demokrasi değerlerinin merkezidir. Ne mutlu bize ki, odamızın bu birlik ve beraberliği kentimizin birlik ve beraberliğine, odamızın çok sesliliği Mersin’in çok sesliliğine dönüşmüştür. Yani, MTSO değerleri Mersin’in değerleri olmuştur.”

“Mersin iş dünyası Mersin’in yolculuğunda en büyük destekçisi olmaya devam edecektir”

Mersin’i ilgilendiren ne kadar sorun varsa MTSO’yu ilgilendirdiğine vurgu yapan Aşut, “Mersin sevgimizle, MTSO olarak tüm üyelerimizle, meclisimizle, yönetim kurulumuz, komitelerimiz ve çalışanlarımızla hangi başkan, hangi yönetim, hangi meclis olursa olsun üretmeye, Mersin’in zenginliğine katkı koymaya devam edeceğiz. Bu kurumsal yapımızla insanımıza iş ve aş vermeye, mesleki eğitimle nitelikli insan gücü yetiştirmeye, üniversite, Milli Eğitim, MTSO Eğitim Kalkınma Vakfı ve İSGEV’in işbirliği ile gençlerimizi meslek sahibi yapmaya devam edeceğiz. Firmalarımızı küresel standartlarla iş yapan, markalaşmış, yenilikçi ve yüksek teknolojili bir yapıya dönüştürmeye; fuarlarla, yurt dışı açılımlarıyla yeni pazarlar bulmaya ve Mersin’i bölgesinde bir marka kent yapmaya devam edeceğiz. Bürokrasi çarkında bekleyen projelerimizin takibinde pes etmeyeceğiz. Her projemizi somutlaştırma girişimlerine devam edeceğiz ve bunlara yeni projeler ekleyeceğiz. Yıllardır özlediğimiz ve hep eksik olmasıyla çok şeyler kaybettiğimizi ifade ettiğimiz, odamızın çatısı altında büyük bir iş birliği ile oluşturduğumuz ‘Mersin Lobisi’ni her düzeyde daha etkili kullanarak, Mersin’in merkezi yönetimden beklentilerini daha gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Hepsinin de ötesinde, Mersin iş dünyası olarak sadece kentin ekonomisini değil, her alanda Mersin’i yükseltmeye, Mersin’in yaşanır bir kent olmasını sağlamaya devam edeceğiz. Mersin sahipsiz bir kent değildir. Mersin iş dünyası Mersin’in bu yolculuğunda en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Bu bizim Mersinlilere ve 131 yıllık oda tarihimize, bize bu bayrağı emanet edenlere olan boyun borcumuzdur. Ancak, bu makamların birer geçici hizmet yeri olduğunu unutmadan, gençlerimize olan güvenimizle bu görevleri ve bu kutsal hizmet bayrağını Mersin’i her alanda geleceğe taşıyacak olan gençlere devretmek konusunda bir an bile tereddüt etmeyeceğiz” dedi.