Aşut, yeni kitabını Forum Mersin’de imzalayacak

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, MTSO Başkanı Şerafettin Aşut’u 2 Mart Cuma günü Sanatçılar Meydanı’nda düzenlenecek söyleşi ve imza günü kapsamında sevenleriyle buluşturacak.

Aşut, iş dünyasındaki 40 yıllık tecrübesi çerçevesinde ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili bilgi, tespit ve çözümlerini konu eden ’21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme’ isimli kitabında topladı. 2013 yılında ’Önce İnsan Sonra Ekonomi’ ismiyle ilk kitabını yazan Aşut, dört yıl aranın ardından "İnsan sadece sahip olunca değil, paylaşınca daha mutlu oluyormuş meğer” diyerek hazırladığı ikinci kitabını, Forum Mersin ziyaretçileri için imzalayacak.

Aşut, imza gününün yanı sıra ziyaretçilerle söyleşide katılacak.