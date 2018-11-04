Atatürk için 550 kilometre pedal çevirecekler

Mersin Bisiklet Derneği üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri 'Ata'ya Saygı ve Pedala Engel Yok Projesi' kapsamında 550 kilometre pedal çevirerek Anıtkabir'e ulaşmak için yola çıktı. Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Mersin Bisiklet Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile düzenlenen 'Ata'ya Saygı ve Pedala Engel Yok Projesi' kapsamında Mersin ve çevre illerden 3'ü görme engelli 100'e yakın bisikletçi, yaklaşık 550 kilometre pedal çevirerek Ata'nın huzuruna çıkmayı hedefliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle yola çıkan bisikletçiler, günlük ortalama 100 kilometre pedal çevirerek 6 günde Ankara'ya ulaşacak.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, amaçlarının 4 Kasım'da yola çıkarak, 10 Kasım'da Ankara'ya ulaşmak olduğunu söyledi. Uygun, "Bu projemizin ilkini geçen yıl yaptık. Bu ikincisini yapıyoruz, bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Burada bizimle beraber olan 3 tane görme engelli arkadaşımız var. Aynı zamanda farklı bisiklet tarzı 'trike bike' dediğimiz bir bisikletle tanıştırıyoruz herkesi. Ortalama 500-550 kilometre yol gideceğiz. Asıl amacımız her şehrin temsilcileriyle buradan beraber yola çıkmak" dedi.

"Görmemek bir eksiklik değil farkındalık"

Projenin çok etkili bir proje olduğunu kaydeden görme engelli Fahrettin Sadıç ise, projenin birçok ilde duyulduğunu ve ilgi gördüğünü aktararak, "Geçtiğimiz yıl bu proje için arandım ve o günden bugüne bu ekibe dahil oldum ve o günden beri bir bisiklet kullanıcısı oldum. Görmemek bir eksiklik değil, bir farklılık. Biz görmüyor olabiliriz ama her şeyi bir şekilde yapabiliyoruz. Siz yeter ki erişilebilir çözümler üretin, biz de bu çözümleri kullanarak hayatımızı daha düzgün bir şekilde idame ettirebiliyoruz. Bisiklette bunlardan bir tanesi, biz tandem bisiklet kullanıyoruz. Tandem bisikletler 2 kişilik bisikletler. Tandem bisiklette bizimle birlikte giden pilot arkadaşımızdan etrafımızda nelerin olduğunu dinliyoruz. Yani aslında bir anlamda bisiklet hayatımızın bir parçası oluyor. Bir tanesi pilot ve ben de ona katkıda bulunuyorum. Benim diğer insanlara tavsiyem bir kere hayatın içerisinde olmak gerekiyor. Bisikletle birlikte benim hayatımda çok şey değişti" ifadelerini kullandı.

"İnsanoğlu için hiçbir şey zor değil"

Projede eşiyle birlikte yer alacak olan görme engelli Burak Türkoğlu da, "Eşimle birlikte 1,5 senedir bisiklet sürüyoruz. Oldukça heyecanlıyız. Bu projeye ilk kez katılıyoruz. Ata'nın huzuruna çıkmak heyecan verici bir şey. 6 gün sonra inşallah orada olacağız. Günde ortalama 80-90 kilometrelik bir parkurumuz olacak. O da daha önce yaptığımız bir şey, başaracağımızı düşünüyorum. İnsanoğlu için hiçbir şey zor değildir yeter ki istesin" şeklinde konuştu.