Büyükşehir Belediye başkanı Burhanettin Kocamaz’ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Meydanı’nda, Atatürk’ün at üzerinde 4,5 metrelik bir heykeli yer alıyor.

Başkan Kocamaz, Atatürk Parkı içerisinde yer alan Mersin’in kurtuluşunun yıl dönümü olan 3 Ocak 2018 günü açılışı gerçekleştirilecek ‘3 Ocak Atatürk Meydanı’nda devam eden çalışmaların son durumu denetledi. Meydanda ekiplerle birlikte inceleme yapan Kocamaz, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Atatürk, Toros Dağlarını işaret edecek

Mersin’in tarihi dokusuna uygun Atatürk heykeli ile yeni bir meydan ve peyzaj düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalar ile alana yeni bir kullanım ve fonksiyon kazandırıyor. Atatürk Parkı içerisinde yapımı devam eden meydan projesi yaklaşık olarak 16 bin 305 metrekarelik alanı kapsıyor. Meydana, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en güzel sözlerinden birisinin yazılığı olduğu ve Toros Dağlarını işaret eden bir heykeli yerleştirildi.

Beton kaide üzerine granit mermer ile kaplanmış ve meydanın merkezine 3 metrelik bir beton kaide üzerine yerleştirilen 4,5 metrelik Atatürk heykelinin üzerinde, Atatürk’ün “Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözü yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 Ocak Atatürk Meydanı’nda heykel, ağaçlandırma, yeşil alanlar ile oturma alanı çalışmaları yapıldı ve Atatürk Parkı çevresine estetik bir görünüm kazandırıldı. Giriş kısmındaki kaldırımda 500 metrekare, meydan kısmında 700 metrekare olarak toplam yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik bir alanda sert zemin yenilemesi ve düzenlemesi gerçekleştirildi. Zemin çalışmalarında ise malzeme olarak eskitme Denizli traverteni, bazalt ve kumlama karo kullanıldı.

Atatürk heykeli, 4 adet geniş yüzey aydınlatıcısı ile aydınlatılıyor. Heykeli çevresine 9 adet meşale ve 4 adet bayrak direği konuldu. Alan içerisinde 20 adet bank ve 23 adet çöp kovası yerleştirilirken, ağaçların altına da daha şık bir görüntü kazandırmak amacıyla 33 adet ızgara yapıldı. Yeşil alan çevrelerinde estetik bir görünüm ve bitkileri ezilmekten korumak amaçlı da ahşap çit kullanıldı.

Ekipler tarafından meydan girişine tuğla kaplamalı duvar örülerek üzerine 3 Ocak Atatürk Meydanı yazıldı. Meydan girişindeki rampalara engelli korkuluğu yapılarak engelli vatandaşların da kullanabileceği bir mekan tasarlanmış oldu. Aynı zamanda amfi kısmındaki basamakların üzeri kompozit malzeme ile kaplandı. Peyzaj düzenlemelerinde de sıklamen, tek top leylandi ve dekoratif taşlar kullanıldı. Yeşil alanların tamamında toprak yenilenmesi ve tesviyesi yapılırken, alana rulo çim serildi.