Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümünde, ‘Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' etkinliği düzenledi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği programa Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları, KKTC Baş Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümünde düzenlenen program, ‘Son Balo' adlı sinevizyon gösterimi ile başladı. Sinevizyon gösterimi esnasında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Kısa sinevizyon gösterimi sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve koro sanatçıları tarafından seslendirilen ‘Bülbülüm Altın Kafeste', ‘Efe Türküsü Yanık Ömer', ‘Fikrimin İnce Gülü', ‘Mendilimin Yeşili', ‘Vardar Ovası' ve ‘Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım' gibi daha birçok şarkıya vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

‘Efelerin Efesi' türküsü sırasında ise Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği halk oyunlarından olan 'zeybek' gösterisi gerçekleştirildi.

Gecenin finalinde 10. Yıl Marşı seslendirildi. Alkışlar eşliğinde söylenen marş esnasında vatandaşlar coşku ve duygu dolu anlar yaşadı.

Gecenin sonunda Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, koro şefine çiçek ve plaketi birlikte takdim ettiler.