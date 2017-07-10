6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Erdemli Atış Poligonu’nda Türkiye geneli yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 170 sporcu, 25 metre tabanca ile 50 metre tüfek dallarında dereceye girebilmek için yarıştılar. Dört gün birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvada, yapılan müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Genel Sekreteri Zeki Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Havalı Ateşli Silahlar As Başkanı Kadri Akgün, Erdemli Atış Poligonu Tesis Amiri Yusuf Dikeç ve İl Temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından madalya ve kupaların verildi.

Müsabakalar sonucunda 25 metre tabanca ferdi müsabakalarında büyük bayanlarda Nilay Ak birinci olurken, takımlarda ise İstanbul Yakacık Atıcılık Kulübü birinciliği göğüsledi. Genç bayanlarda Elik Kırklar müsabakaları birinci tamamlarken, İzmir Atıcılık Spor Kulübü ise takımlarda birinci oldu. Büyük Erkeklerde Özgür Varlık, takımlarda İstanbul Yakacık Atıcılık, genç erkekler rapidde Melih Paksoy, takımlarda ise Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü birinci oldu. 50 metre tüfek yatarak atışlarda büyük erkeklerde Ömer Akgün, takımda Diyarbakır Tenis Atıcılık Takımı, büyük bayanlarda Songül Arman, takımda Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, genç erkeklerde Mehmet Salih Yıldız, takımda Tranzonspor, genç bayanlarda ise takım halinde yine Trabznspor birincilik elde etti. Yıldız erkeklerde Recep Kara, takımda Mardin bölgesi, yıldız bayanlarda Melisa Şimşek, takımda Diyarbakır bölgesi, 50 metre büyük erkekler 3x40 atışlarında Halil İbrahim Öztürk, takımda Diyarbakır Tenis Atıcılık, bayanlarda Armağan Daşcürcü, genç erkekler 50 metre 3x40 atışlarında Berat Beşenk, takımda Mardin Atıcılık İhtisas Kulübü, genç bayanlarda ise Edanur Tarhan, takımda ise Diyarbakır bölgesi Teniz Atıcılık birinci sırada tamamladı.