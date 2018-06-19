Toplantıya Adana’daki ihracatçı firmaların yanı sıra, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de katıldı.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda bugüne kadar ihracatçıların vermiş olduğu destekler için teşekkür eden TİM Başkan Adayı Gülle, 30 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi için destek istedi. Bugüne kadar hep projeleri ile gündeme geldiklerine ve ihracatçıların sorunlarına çözüm bulmak için aralıksız çalıştıklarına işaret eden Gülle, bundan sonra da ’Birlikte Yeni YöneTİMe’ sloganı ile TİM’i ihracatçılar ile beraber yönetmek için aday olduğunu belirtti.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ise, “İsmail Beyi uzun zamandır tanıyoruz ve çok önemli projelere beraber imza attık. Bu yolda da ATHİB olarak desteğimiz kendisine tam” diyerek destek olduklarının altını çizdi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, “Tekstil sektörü olarak hep birlikte hareket ettik, çok yol aldık ve hala yapmamız gereken sayısız işimiz bulunmaktadır. Öncelikle ihracatçılar ile buluşmaya Adana’dan başladığı için çok teşekkür etmek istiyorum. İsmail Beyin her zaman yanındayız ve bu seçimde de adayımız İsmail Gülle’dir” şeklinde konuştu.