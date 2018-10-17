Atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı

Mersin'de bir site içerisinde bulunan boş alanda toprağın altındaki atık su gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bir sitede toprağın altından ses duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sesin geldiği bölgede kazı çalışması gerçekleştirdi. Alandaki atık su gider borusuna bir yavru kedinin sıkıştığını tespit eden ekipler, borunun dirsek kısmını çıkararak, yavru kediyi ölmeden kurtardı.