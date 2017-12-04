Avda kazara vurulan avcı sahil güvenlik helikopteri ile kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Çukurkeşlik köyündeki ormanlık alanda avlanan avcılardan Adem Koruyucu, arkadaşı M.E. tarafından kazayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ormanlık alandaki yaralanın kurtarılması için bir helikoptere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Valiliği tarafından şahsın ivedilikle hastaneye sevkinin yapılması gerektiğinin iletilmesi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma helikopteri TCSG 514, Mersin’den havalanarak Çukurkeşlik köyündeki ağaçlık ve kayalık bölgede bulunan kazazede ulaştı. Yaralı şahıs helikopterle bulunduğu yerden alınarak Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.