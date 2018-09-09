Avukat Çelik, ilk kadın avukat Ağaoğlu’nu anlattığı kitabını Mersin’de imzaladı

Tüm gelirinin ihtiyaç sahibi avukatlar ve yaşamını kaybeden avukatların çocuklarına bağışlandığı kitapta, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu’nun, Osmanlı döneminden Cumhuriyete kadar olan süreçte kadınların hukuk alanında vermiş olduğu mücadele anlatılıyor.

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ın ev sahipliğinde, Mersin Baro Odası’nda düzenlenen imza gününe ilgi gösteren kitapsever avukatlar, Adil Giray Çelik ile kitabın içeriği ve önemi hakkında sohbet etme imkânı buldular.

Etkinliğin, Mersin Barosu’nda bir ilk olduğunu söyleyen Yeşilboğaz, "Hukukçu meslektaşımızın bu önemli kitabını, imza günü düzenleyerek tanıttık. Süreyya Ağaoğlu, Türkiye’nin ilk kadın avukatı olup, Türkiye’deki kadınların hukuk alanındaki mücadeleci ruhunun bir simgesidir. Bu kitap, tarihte kadınların hukuk alanındaki mücadelesini anlatan bir kitaptır. Kitapta, Osmanlı’dan günümüze gelişen hukuk sisteminde, kadınların rolü çok iyi bir şekilde izah edilmiştir. Tüm hukukçular ve kadın mücadelesine gönül veren vatandaşlarımız için örnek alınması, okunması gereken bir yaşam hikâyesidir. Diğer meslek gruplarında öne çıkan kadınlarımızın vermiş olduğu mücadelelerin de anlatıldığı kitapların, topluma kazandırılması için herkesin elinden geleni yapmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Kitabın içeriği ve önemi hakkında bilgiler veren Çelik, Süreyya Ağaoğlu’nun Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli bir köprü olduğunu ifade ederek, “Süreyya Ağaoğlu, Cumhuriyete açılan bir penceredir. O geçişi kendi bünyesinde çok iyi bir şekilde bütünleştirmiştir. Babası Ahmet Ağaoğlu ise Azerbaycan’ın ilk hukuk fakültesini bitirmiştir. Süreyya Ağaoğlu böyle bir hukukçu kimliğinden geliyor. Kitap, 1830 yılından itibaren Osmanlı döneminin kadın eğitimini anlatıyor. Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarını anlatan, yüz yıllık süreçte nereden nereye geldiğimizi çok açık gösteren bir kitap. Kadın aydınlanmasını, kadın eğitimini ve Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadar olan hukuk eğitimini anlatan bir kitap daha önce hiç yayınlanmadı. Bu konuyu kitap haline getirdik. Gelirin tamamını ihtiyaç sahibi meslektaşlarımıza ve yaşamını kaybeden avukatların çocuklarına bağışlıyoruz” diye konuştu.