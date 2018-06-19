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19 Haziran 2018 11:04

Avukatlar Atatürk anıtına çelenk sundu

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve baroya bağlı avukatlar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Avukatlar Atatürk anıtına çelenk sundu

19 Haziran 2018 11:04


Mersin Baro Başkanlığına yeni seçilen Bilgin Yeşilboğaz ve baroya bağlı avukatlar tarafından Mersin Cumhuriyet Meydanını’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninde konuşan Baro Başkanı Yeşiloğaz, Atatürk ilkeleri ışığında demokrasi, adalet ve hukuk mücadelesi için çalışacaklarını söyledi.


Türkiye’nin bir ve beraber olması gerektiğini kaydeden Yeşilboğaz, "Hangi etnik kökenden, anadilden, dinden, mezhepten, inançtan, cinsiyetten veya cinsel yönelimden olursa olsun 81 milyon vatandaşımızın milli birlik ve beraberlik içinde vatanın birliğine ve bölünmezliğine sahip çıkması, hepimizin adalet paydasında kucaklaşmasına bağlıdır. Bir olursak varız, dağılırsak yokuz" dedi.


Avukatların vatandaşın savunma hakkının güvencesi olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Bu görevi dolayısıyla avukat, yargının birbirine eşit üç kurucu unsurundan biridir. Kurucu unsurluk statüsünün aşındırılması, yargının güvenilirliğini zedeler, keyfiliğe yol açar. Daha güçlü, daha kararlı bir mücadele için biz hazırız. Tüm meslektaşlarımız ile kararlı, güçlü, demokratik, birleştirici yılmaz bir baroyu birlikte oluşturacağız" ifadelerini kullandı.




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