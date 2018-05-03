Avukatlar geleceğin hukukçularına sendikal hakları anlattı

Çağ Üniversitesi Konferans Salonu’nda, Çağ Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen ‘sendikal haklar’ konulu seminere, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ertekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Faruk Andaç, ‘İşçinin Bireysel Sendikal Özlükleri’, Mersin Barosu İş Hukuku Komisyonu Başkanı Musa Gökmen ‘İşçi Alacakları’, Adana Barosu’ndan avukat Osman Önal ‘Toplu İş Sözleşmesi Süreçleri’, avukat Abbas Bilgili ise ‘Sendikacılığın Dünü, Bugünü ve Sendikal Haklar’ konusunda sunum yaparak öğrencileri bilgilendirdi.

Üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği seminerin sonunda, Prof. Dr. Yücel Ertekin, geleceğin hukukçularını aydınlatan Mersin Barosu ve Adana Barosu avukatlarına teşekkür ederek, plaket takdim etti.