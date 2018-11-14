Avukatlar 'konkordato komiserliği sertifikası' aldı

Mersin Barosu tarafından avukatlara yönelik düzenlenen ‘Konkordato ve Konkordato Komiserliği' eğitimini tamamlayan 35 avukat sertifikalarını aldı.

Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Binasında iki gün süren eğitim programında avukatlara, 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu'nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Barış Küçük tarafından hukuki ve mali bilgiler verildi.

Avukatlara sertifikalarını takdim eden Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Son dönemlerde konkordato ilan eden firma sayıları artınca, 'iflas erteleme' uygulaması yerine gündeme gelen konkordato, konkordato komiseri ihtiyacını doğurmuştur. Mahkeme tarafından firmaya atanan komiserlerin bu süreci çok iyi bilmeleri gerekir. Aksi takdirde süreç olumsuz ilerleyebilir. Biz de Mersin Barosu olarak düzenlediğimiz sertifikalı eğitim programıyla, konkordato komiseri ihtiyacının giderilmesine ve avukatlarımızın konkordato süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarına katkı sağlamış olduk. Konkordato komiserlerinin, konkordato sürecini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu sertifika programlarıyla meslektaşlarımız daha bilgili ve başarılı bir şekilde süreci yönetecektir. Meslektaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.