Avukatlar Mersin Barosu’nun iftarında bir araya geldi

Bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir, bir ilki gerçekleştirerek iftar programını geleneksel hale getirdiklerini ve bu yıl ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özdemir, "Toplumumuzda sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendiği, birlik, yardımlaşma ve paylaşmanın daha çok yaşandığı, manevi duygularımızın canlılık kazandığı, yılın en hayırlı ayı olan Ramazan ayının bu güzel akşamında sizlerle birlikte olmanın, Ramazan ruhunu birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın hatırlatmış oluğu bazı değerler olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Oruç, zor durumda olanın halinden anlayabilmeyi sağlayan bir ibadet olup, insanın kendisini terbiye etmesinin bir yoludur, sabırdır, vefadır, yardımlaşmadır. Ramazan ayında daha yoğun olarak zor durumda olan muhtaç vatandaşlara, şehit ve gazi ailelerine, yetim ve öksüzlere yardım elimizi uzatmalıyız, yaşlılarımızı unutmamalıyız. Ramazan ayının bir diğer kudreti de dargınlıkların ve küskünlüğün giderilmesi, barış, sevgi ve esenliğin toplumumuzda hakim olmasıdır. Ramazan ayının insanları bir sofrada yakınlaştırarak, muhabbeti artıracağı muhakkaktır. Bu nedenle Mersin Barosu olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl ikincisini düzenlediğimiz iftar programımızda, oruç tutsun tutmasın, meslektaşlarımızla aynı sofrada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Samimiyetimizi, birlikteliğimizi artıran bu tablomuz daim olmasını diliyorum" diye konuştu.