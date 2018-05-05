Avukatlara ’doğru nefes alma teknikleri’ gösterildi

Mersin Barosu’nda düzenlenen etkinlikte, Nefes Eğitim Uzmanı Mustafa Oymakcıer, avukatlara doğru nefes alma tekniklerini uygulamalı olarak anlattı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir, avukatlara yönelik sadece mesleki eğitim değil, kişisel gelişim seminerleri de düzenlediklerini söyleyerek, "Her insanın sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için ve ayrıca mesleğimiz gereği doğru nefes alma tekniklerinin önemli olduğunu düşünerek, böyle bir seminer düzenledik. Meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Çok nefes almak faydalı değildir"

Sunumunda, insanların günde ortalama 21 bin kere nefes aldığının bilgisini veren Oymakcıer, "Çok nefes almak sağlık açısından faydalı değildir. Günde 21 bin kere nefes aldığımızın farkında değiliz. Amacımız bu konuda farkındalık oluşturmak. Tıpta, sağlık açısından 1 dakika içinde ortalama 24 nefes almamız tavsiye ediliyor. Nefes eğitimin de ortalama 1 dakikadaki nefes sayımızı 10’a kadar düşürmek için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"Doğru nefes birçok hastalığı önler"

Doğru nefes alma tekniklerini uygulamalı anlatan Oymakcıer, alt solunum ve üst solunum hakkında da bilgiler verdi. Üst solunumun insan sağlığını olumsuz etkilediğini ve beraberinde birçok hastalığa neden olduğunu belirten Uzman Oymakcıer, "Nefes ihtiyacımızın yüzde 20’sini üst solunum ile alıyoruz. Diyafram nefesi yani alt solunum, alışkanlık haline getirilmelidir. Doğru nefes almamak, hastalıklara, heyecana, kansere, odaklanma problemine ve birçok hastalıklara sebep olmaktadır. Bedendeki bütün etkiler, nefesle bağlantılıdır. Çok az nefes alan canlılar, en çok yaşayan canlılardır. Örneğin, kaplumbağa en uzun yaşayan hayvandır ve dakikada sadece 2 nefes alırlar” şeklinde konuştu.