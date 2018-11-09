Avukatlara temel fotoğrafçılık eğitimi

Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü tarafından avukatlara yönelik düzenlenen sertifikalı ‘Temel Fotoğraf Eğitimi' başladı.

Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Avukat Mustafa İsmet Ünal tarafından organize edilen etkinlikte, Eğitmen Taylan Deprem tarafından Mersin Barosu Eğitim Hizmetleri Merkezi'nde verilen Temel Fotoğrafçılık Eğitimi'ne avukatlar yoğun ilgi gösterdi. 5 hafta sürecek olan eğitimin ilk etabında kursiyerlere fotoğraf makineleri ve fotoğraf çekimine dair teknik bilgiler verilirken, diğer derslerde ise uygulamalı eğitim yapılacak.

Eğitimin ilk dersine katılan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Yoğun ve stresli iş temposunda olan meslektaşlarımız, baromuzun düzenlemiş olduğu bu tür sosyal etkinliklerle, hem stres atma imkanı buluyor, hem de fotoğraf sanatçılığına gönül veren meslektaşlarımızın kendilerini bu yönde geliştirmelerine katkı sunuyoruz. Meslektaşlarıma keyifli ve başarılı bir eğitim programı geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.