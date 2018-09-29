Avukatlara 'Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi' verildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Mersin Barosu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde, Mersin Barosu'nun ve avukatların Mersin'de yaşayan mültecilere daha etkin bir şekilde hukuki eğitim verebilmesi amacıyla 'Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi' verildi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve avukatların katılımıyla bir otelde gerçekleşen eğitimde, UNDP Musa Toprak 'Mülteci Müvekkillere Yaklaşım', UNHCR Nilay Arkün 'Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel İlkeleri ve 1951 Sözleşmesi Sözleşmesi Altında Mülteci Tanımı', Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma ve Geçici Koruma Usulleri', 'Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Kapsamında Haklar ve Yükümlülükler', UNHCR Ayşe Dicle Ergin 'Sınırdışı, Ülkeyi Terke Davet, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri', konuları ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Yeşilboğaz, Türkiye'nin 3.9 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, Suriyelilerin yoğun olduğu ilk 10 il arasında Mersin'in, 205 bin 784 Suriyeli ile 6. sırada yer aldığını söyledi. Yeşilboğaz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasında imzalanan Proje Uygulama Anlaşması gereğince, mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin adli yardım hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmeleri amacıyla, ‘Adli Yardım Ortak Projesi' hayata geçtiğinin ve bu kapsamda Mersin Barosu bünyesindeki avukatlara mülteci hukuku eğitimi verileceğinin bilgisini verdi.