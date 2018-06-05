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05 Haziran 2018 10:16

Avukatların bilirkişilik eğitimi tamamlandı

Mersin Barosu tarafından, bilirkişi olmak isteyen avukatlara uzman kişiler tarafından verilen ’Bilirkişilik Temel Eğitimi’ tamamlandı.

Avukatların bilirkişilik eğitimi tamamlandı

05 Haziran 2018 10:16


Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, ’Bilirkişilik Temel Eğitimi’ verecek eğitim kurumu olarak Mersin Barosu’nu yetkilendirdi. Bu kapsamda ’Bilirkişilik Temel Eğitim Programı’ gerçekleştiren Mersin Barosu, 12. grup eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikalarını verdi.


Bilirkişi olarak görev yapacak olan avukatlara ve diğer meslek guruplarına, Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Şimşek ve Doçent Doktor Burhan Özdemir tarafından, temel, teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimleri tamamlayan 24 katılımcıya düzenlenen törende sertifikaları verildi.


Törende konuşan Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir, "Mesleki eğitime çok önem veriyoruz. Bu nedenle baromuz bünyesinde, alanında uzman avukatlar ve eğitimciler tarafından eğitim programlarımızı sürdürüyoruz" dedi.




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