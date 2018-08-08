Avukatların dosyalardan fotokopi alma sorunu çözüldü

1. İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Serdengeçti, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında meslektaşlarının yaşamış olduğu sıkıntıları dile getiren Yeşilboğaz, avukatların vekaletnamesi olduğu halde idare mahkemelerinde dosyadan suret alamamaları konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, sorunun çözümü konusunda talepte bulundu.

Serdengeçti ise avukatların vekalet olmadan da dosya inceleyebileceklerini, vekaleti olması durumunda ise dosyadan fotokopi alabileceklerini, avukatların bu konuda sıkıntı yaşamayacaklarının bilgisini verdi.

Ziyaretin sonunda Yeşilboğaz, avukatların idare mahkemelerindeki dosyalardan fotokopi alma sorunu ile eski adliyedeki otopark sorununu çözen İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Serdengeçti’ye teşekkür etti.