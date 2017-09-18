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18 Eylül 2017 14:01

Ayağı alçıda olan çocuğu okula dedesi kucağında getirdi

Mersin’in Mut ilçesinde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte trafik kazası sonucu ayağında alçı bulunan öğrenciyi okula dedesi kucağında getirdi.

Ayağı alçıda olan çocuğu okula dedesi kucağında getirdi

18 Eylül 2017 14:01


Birinci sınıfa gidecek olan Muhammet Arda Kaplan isimli öğrencinin trafik kazası sonucu ayakları kırıldı. Ayağı alçıya alınan Muhammet Arda, bugün dedesi İbrahim Teke’nin kucağında okulla tanıştı. Sınıfta öğretmeni ve arkadaşlarıyla tanışan Muhammet Arda yeniden evine götürüldü.


İbrahim Teke, torununu bu yıl birinci sınıfa kaydettiklerini belirterek, "Yalnız yaklaşık 1 ay önce trafik kazasında motosikletin çarpması sonucu ayak ve omuz eklemindeki kırıktan dolayı alçıya alındı. Torunum, illaki ben okula gideceğim deyince ben de yürüyemediğinden dolayı okuluna kucağıma alıp getirdim. Okulunu ve sınıfını ziyaret etti. Daha sonra raporlu olduğundan dolayı eve tekrar geri götürdüm. Torunum okulunu görmekten çok mutlu oldu” dedi.




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