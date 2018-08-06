Ayaş Antik Tiyatro Festivali başladı

Erdemli Belediyesi tarafından ’Erdemli’de güzel şeyler oluyor’ sloganıyla düzenlenen festival, ilçe merkezinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Ardından Ayaş Mahallesi’nde bulunan Elause Sebaste Antik Kenti’nde Ahu Türkpençe’nin yazdığı ve Orçun İynemli’yle birlikte oynadığı, ’Patates’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirilen festival, Merdivenlikuyu plajında söyleşi ve atölyelerle devam ederken, akşam da antik kent tiyatro sahnesinde sürdü.

’Patates’ oyunu sonrası plaket törenine katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’nin tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve uzun yıllar sanat şehri olma misyonunu koruduğunu söyledi. Bu yıl ilkini düzenledikleri tiyatro etkinliğini geleneksel hale getirip hem dünya hem de Türk tiyatro ustalarını sanatseverlerle buluşturacaklarını kaydeden Tollu, "Antik kentteki bu sahnede yeniden oyunlar oynanmaya başlandı. Zaman geçiyor, kültürler değişiyor ama tiyatronun birleştirici gücü her dönemde geçerliliğini koruyor. Bugün Ayaş’ta düzenlediğimiz bu festival, tarihin tozlu sayfalardan çıkarılıp sahne ışıklarının altına getirilme hikayesidir. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Halkımızın sanata, tarihe ve tatile doyacağı farklı bir festival sunduk. 2 bin yıl sonra yeniden antik kentte tiyatroya yol vermek bizlere nasip oldu" dedi.

Ayaş Antik Kent Kazı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asena Kızılarslanoğu, 2 bin yıl sonra yeniden seyirci ile buluşan tarihi alanın korunması ve tekrar kazandırılması için ellerinden geleni yaptıklarını, bu süreçte festivale emek veren herkese, özellikle de Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.