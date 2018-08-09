Ayaş Antik Tiyatro Festivali sona erdi

Mersin’in Erdemli ilçesinde sanatseverler, Roma döneminden kalma önemli bir eser olan 2 bin yıllık Ayaş Antik Kenti’nde buluştu. 2 bin yıl sonra perdelerini yeniden açan antik tiyatro, sanata gönül vermiş yüzlerce konuğu ağırlarken, usta tiyatrocuların atölyeleri ve söyleşilerine ise ülkenin dört bir yanından gelen tiyatrocu konuklar katıldı. Yerel hakkın da son derece büyük ilgi gösterdiği festivalde, ülkenin her yerinden gelen tiyatrocular ilk olmasına rağmen son derece başarılı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festival, Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyunu ile son buldu. Festivale usta tiyatrocular katılırken, atölye ve söyleşileri ile eğitimler verildi. Ayrıca Ahu Türkpençe ve Orçun İynemli gibi tanınmış tiyatro ve sinema sanatçıları da festivalde yer aldı.

Festivalin son gününde ’Patates’ oyunu sonrasında plaket törenine katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kültür ve sanat alanında Mersin’de şu ana kadar gerçekleştirilememiş olan bu festivalin 2 bin yıl sonra Erdemli Belediyesi vesilesiyle yapıldığını ve imkansız görünen her faaliyetinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Ayaş Antik Tiyatro Festivali ile Erdemli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hem de Erdemli halkını sanatla buluşturmayı hedefledikleri belirten Tollu, Erdemli’nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına ve uzun yıllar sanat şehri olma misyonunu koruduğuna değinerek, bu misyonu korumak ve yeniden canlandırmak amacıyla tüm sanatseverlerin binlerce yıl sonra festival kapsamında bu tarihi mekanda topladıklarını söyledi.

Ayaş Antik Tiyatro Festivali’nin bugüne kadar yapılmış tiyatro festivallerinin içinde tarihi ve kültürel önemi bakımından farklı bir yerde konumlandığını ifade eden Başkan Tollu, ’’Binlerce yıl sonra bu sahnede yeniden oyunlar oynandı. Zaman geçti, kültürler değişti ama tiyatronun birleştirici gücü her dönemde geçerliliğini korudu. Ayaş’ta düzenlediğimiz bu festival, tarihin tozlu sayfalardan çıkarılıp sahne ışıklarının altına getirilme hikayesidir" dedi.