Ayaş Antik Tiyatrosu 2 bin yıl sonra perdelerini açıyor

2 bin yıl sonra perdelerini yeniden açacak olan antik tiyatro, sanata gönül vermiş 500 konuğu ağırlayacak.

Erdemli Belediyesince, ’Erdemli’de Güzel Şeyler Oluyor’ sloganıyla duyurusu yapılan festivale gelen misafirler, tarihi Ayaş Antik Kenti’nde çadırlarda konaklayacak. Festival komitesi tarafından sağlanacak konaklama Akdeniz’in en güzel koylarından birinde, okaliptus ağaçlarının gölgesinde gerçekleşecek.

Festival, konukların hem deniz tatiline hem de sanata doyacağı birçok etkinlik vaat ediyor. Katılımın ücretsiz olacağı festivalde, tiyatro gösterilerinin yanı sıra sanat atölyeleri, söyleşiler, iletişim atölyeleri, müzik dinletileri, çeşitli sahne gösterileri ve daha fazlası sanatseverlerle buluşacak.

Hem Erdemli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hem de Erdemli halkını sanatla buluşturmayı hedefleyen Ayaş Antik Tiyatro Festivali’ne ilişkin açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına ve uzun yıllar sanat şehri olma misyonunu koruduğuna değinerek, bu misyonu korumak ve yeniden canlandırmak amacıyla tüm sanatseverlerin binlerce yıl sonra bu tarihi mekanda toplanacaklarını söyledi.

Ayaş Antik Tiyatro Festivali’nin bugüne kadar yapılmış tiyatro festivallerinin içinde tarihi ve kültürel önemi bakımından farklı bir yerde konumlanacağını belirten Tollu, “Binlerce yıl sonra bu sahnede yeniden oyunlar oynanacak. Zaman geçiyor, kültürler değişiyor ama tiyatronun birleştirici gücü her dönemde geçerliliğini koruyor. Ayaş’ta düzenlediğimiz bu festival, tarihin tozlu sayfalardan çıkarılıp sahne ışıklarının altına getirilme hikayesidir" dedi.