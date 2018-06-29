Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper’in başkanlığında yapılan toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü daire başkanları, Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları ve kentte bulunan yataklı sağlık tesislerinin başhekimleri katıldı. Toplantıda başhekimler hastaneleri ve ilçeleri ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Bahar Aydınlı, hastanenin hizmete girdiği 3 Şubat 2017 tarihinden günümüze kadar yaklaşık 4 milyon vatandaşa hizmet verildiğini ve hasta memnuniyet oranlarının yüzde 96’larda, çalışanların memnuniyet oranının ise yüzde 86’larda olduğunu söyledi. Yönetim olarak amaçlarının bu oranları daha da yukarılara çıkarmak olduğu belirten Aydınlı, "Bizim amacımız Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda tüm vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ön planda tutarak sağlık hizmeti vermek. Bu amaca ulaşmak için İl Sağlık Müdürümüzün de desteği ile mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev yapıyoruz. Bir diğer amacımız da sağlık turizmi alanında yeni yapılan düzenleme ile hastanemizin potansiyelini sağlık turizmi alanında değerlendirerek ilimize ve ülkemize katkı sağlamak" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı ise Genel Müdür Alper’e teşekkür ederek, "İlimizde bulunan sağlık tesisleri ve personelimiz ile vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayretimizde her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Bakanlık yetkililerimize bir kez daha şahsım ve ekibim adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Genel Müdür Murat Alper de Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kendisinden sonra hizmete giren ve girecek olan şehir hastaneleri için öncü olduğunu ifade ederek, "Bu gün burada Mersin’de hizmet veren yataklı sağlık tesislerini yerinde değerlendirdik. Bakanlık olarak hedefimiz vatandaşlarımıza sürekli, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak. Ekip ruhunu koruyarak vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.