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07 Mayıs 2018 10:04

Azam Ali ile Toroslar’da müzik şöleni

Bu yıl 17.

Azam Ali ile Toroslar’da müzik şöleni

07 Mayıs 2018 10:04

düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan İran asıllı ABD’li caz ve özgün müzik sanatçısı Azam Ali, Niyaz grubuyla birlikte Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.


17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, dünya festivallerinin gözde müzik topluluğu ’Niyaz Featuring Azam Ali’yi, Troslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda Mersinlilerle buluşturdu. Kanada ve Amerika turnelerinin hemen ardından Mersin’de yer alan topluluk, şarkılarını hayranıyla birlikte seslendirerek unutulmaz bir konsere imza attı.


İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali konserde, ’Eyvallah Şahım, Geçti Dost Kervanı ve Beni Beni’ gibi deyişleri Türkçe, ’Yek Nazar, Tam E Ishg, Sumud Aurat ve Sabza ba Naz Parishaan’ gibi kendi bestelerini ise Farsça seslendirdi.


Konser öncesi Toroslar’da çocuklar ve Umut Işığı Korosu ile buluşarak atölye çalışması gerçekleştiren Azam Ali, birlikte şarkılar söyleyip hatıra fotoğrafları çektirdi. Coşkuyla geçen bir konserin ardından sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.




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