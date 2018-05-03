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03 Mayıs 2018 09:36

Azam Ali Toroslar’da konser verecek

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu yıl 17’ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında dünya festivallerinin yeni gözde müzik toplulukları arasında yer alan Niyaz Featuring Azam Ali’yi Toroslar’da ağırlayacak.

Azam Ali Toroslar’da konser verecek

03 Mayıs 2018 09:36


Farsçanın yanı sıra Türkü ve deyişlere getirdiği farklı yorumlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü sanatçı Azam Ali ve Niyaz grubu, 6 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatroda sahne alacak. “Bu kenti, sadece ulusal değil uluslararası bazda da sanatla, kültürle ve sporla öne çıkartmak bizlerin elinde” diyen Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak Mersin Uluslararası Müzik Festivaline her yıl olduğu gibi bu yılda destek olduklarını, organizasyonda emeği geçen festival yönetimine teşekkür etti. Festival etkinlikleri kapsamında Azam Ali ve Niyaz grubuna Toroslar’da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Tuna, ücretsiz olarak gerçekleştirecekleri konsere tüm Mersin halkını davet etti.




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