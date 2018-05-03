Azerbaycan heyeti Büyükşehir’i ziyaret etti

Azerbaycan’ın milli lideri merhum Haydar Aliyev’in, doğumunun 95. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan heyeti Mersin’e geldi. Tarsus’un kardeş şehri olan Hatai’den gelen Vali Razim Memmedov’un da aralarında bulunduğu Azerbaycan heyeti, Mersin’le Hatai arasında kardeşlik bağı olduğunu vurguladı.

Ziyaretle ilgili konuşma yapan Başkan Kocamaz, "Biz sizleri kendimizden bir parça olarak görüyoruz. Aramızda hiçbir fark görmüyoruz. Bugün Büyük Lider Haydar Aliyev’in doğum yıl dönümünü beraber kutlayacağız. Dolayısıyla onun ruhunu inşallah şad etmiş olacağız. Her zaman söylüyoruz ki Türk dünyası tek bir devlet olamayabilir ama gönülleri birleştirerek bizim hülyamız olan şimdiki Avrupa Birliği gibi bir Türk Birliği oluşarak ekonomik yönden de birbirini destekleyerek dünyada çok büyük söz sahibi olabilirler. Azerbaycan’ın havasını Mersin’de ve Tarsus’ta hissettiriyorsunuz. Bundan 3 hafta önce Türk Dünyası Şiir Akşamları için Azerbaycan Televizyonu buradaydı" dedi.

"Kardeşliğimiz Azerbaycan’da örnek"

Hatai Valisi Razim Memmedov ise "Hakikati söylemek istiyorum ki Hatai ile Tarsus’un kardeşliği artık Azerbaycan’da bir örnek dostluk göstergesidir. Biz artık buralarla özdeşlemiş insanlarız. Tarsus’a yaptırdığınız Haydar Aliyev Heykeli’nden de çok memnun kaldığımı belirtmek istiyorum. Azerbaycan’ın her bölgesinde bizim dostluğumuz örnek gösteriliyor. Tarsus Belediye Başkanımız Şevket Can’a ve sizlere bir kez daha minnetimiz belirtmek isterim. Bizim hem dilimiz hem de dinimiz birbirine uygundur. Sizlerle kurduğumuz münasebeti sürdürmek için çalışıyoruz. İstiyoruz ki bizim aramızda olan münasebetler genç nesiller içinde örnek olsun. Türkiye ve Azerbaycan ayrılmaz bir ülkedir ve ebediyen de böyle kalacak" ifadelerini kullandı.

"Tek millet iki devlet istikametinde ilerliyor"

Ziyarette konuşan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de "Bizim valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız sizlerin önceden Tarsus’ta çok önemli işler yaptığınızı biliyor. En önemlisi de ulu önderimizle ilgili yaptığınız işler. Tabi ki bizim için çok aziz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Aynı zamanda Türk Dünyası için yaptıklarınız sizin düşündükleriniz elbette ki bizim tarafımızdan görülüyor. Biz her zaman biriz. Bizim Cumhurbaşkanımız bir hafta önce buradaydı. İlk seferini seçimden sonra kardeş Türkiye’ye yapmıştı. Bizim bu ilişkilerimiz de ulu önderimizin dediği gibi tek millet iki devlet istikametinde ilerliyor" şeklinde konuştu.