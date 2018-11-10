Aziz Hatıralar Belgeseli'nin Galası Tarsus'ta yapıldı

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi ortaklığında yürütülen Çanakkale Savaşları'nın 102. Yıldönümünde 102 Mersinli Çanakkale Şehidinin Torunlarını Çanakkale'de Şehit Dedeleri İle Buluşturma Projesi'nin hikayesinin anlatıldığı ‘Aziz Hatıralar' adlı belgesel filminin galası gerçekleştirildi.

TRT tarafından çekimleri gerçekleştirilen belgesel filminin galasında yine TRT sanatçıları tarafından icra edilen ‘Çanakkale Kahramanlık Türküleri' konseri de gerçekleştirildi. Tarsus, Nusrat Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkında düzenlenen galada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye başkanı olduğu dönemde jilet olmaktan kurtardığı, Çanakkale'nin en önemli sembolü olan Nusrat Mayın Gemisinde anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Kaderine terk edilmişti"

Kaderine terk edilen Nusrat Mayın Gemisini tekrar aziz hatıraların yaşatıldığı gemi haline getirdiklerini kaydeden Kocamaz, "Çanakkale'de özenle maketi yapılan bu eşsiz değer, Mersin Limanı'nda yorgun, kırgın bir vaziyette bekleyemezdi. Esaret görmemiş şanlı Türk milletinin bir değeri olan Nusrat Mayın Gemisinin bu durumuna dur demek, bu toprağın evlatları olarak çok şükür ki bize nasip oldu. 4 Ekim 2002 tarihinde Nusrat'ın çileli yolculuğuna son noktayı koymayı başardık. Yoğun bir çalışmayla aslına uygun restore ettiğimiz bu tarihi çınarı, kendisi için yaptırdığımız Çanakkale Parkına yerleştirdik ve şimdi bu gururu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

"Kahramanlık ruhunu gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur"

Büyükşehir Belediyesi olarak Çanakkale ruhunu yaşatmak, gelecek nesillere vatan ve millet sevgisini aşılamak için ‘Evlatlar Ecdadıyla Buluşuyor', ‘Asım'ın Nesli Çanakkale'de Ceddini Arıyor' gibi birçok proje hayata geçirdiklerini ve Aziz Hatıralar Belgeselinin de bu düşünce ile ortaya çıktığını kaydeden Kocamaz, "Orada yaşanan dramı ve kahramanlık ruhunu hissetmek, her santimetresinde şehit yatan, her zerresi şehit kanıyla sulanan bu tarih kokulu toprakların değerini bilmek ve gelecek nesillerimize aktarmak bizim boynumuzun borcudur. Bugün burada, bu buluşmaya vesile olan Aziz Hatıralar Belgeseli bu sebeple ayrı bir önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Proje Türkiye'de ilk"

Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı ise 'Aziz Hatıralar' isimli belgeselin tarihe geçecek önemli bir çalışma olduğundan söz ederek, "Türkiye'de bir ilk olan bu projede Mersin Üniversitesi olarak arşivleyerek yaptığımız titiz bir çalışma sonucunda 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşlarında cephede şehit verdiğimiz 253 bin askerimizden yaklaşık bin 230 tanesinin Mersin il ve ilçelerinden Çanakkale'ye giderek şehit olduklarını tespit ettik. Çanakkale şehitlerimizi ve bu vatan uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek amacıyla Çanakkale Savaşları'nın 102. Yılında 102 Mersinli Çanakkale Şehidi torununu Çanakkale'ye gönderilmiş ve böylelikle torunlarının dedeleriyle buluşması sağlanmıştır" şeklinde konuştu.