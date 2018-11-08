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"Aziz Hatıralar"ın galası Tarsus'ta yapılacak

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) ortaklığında yürütülen ’Çanakkale Savaşları’nın 102.

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) ortaklığında yürütülen 'Çanakkale Savaşları'nın 102. Yılında 102 Çanakkale Şehidi Torununu Dedeleri İle Buluşturma Projesi' kapsamında hazırlanan "Aziz Hatıralar" isimli belgesel filminin galası 9 Kasım'da Tarsus'ta gerçekleştirilecek.


Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı filmin galası, Tarsus Nusret Mayın Gemisi önünde yapılacak. Ayrıca, gala ile birlikte TRT sanatçıları tarafından"Çanakkale Kahramanlık Türküleri" konseri verilecek.


Etkinlik hakkında konuşan Proje Yürütücüsü MEÜ Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Koray Gidirişlioğlu, "Çanakkale'de çelik ve barut, inancın, imanın ve azmin karşısında yok olup gitmiştir. İşte bu kahramanlığın 102. yılında 2017'nin Mart ayında, 102 şehit torununu, dedeleri bir araya getirdik. Mersin'i üç bölgeye ayırarak, Mut, Silifke ve Gülnar'dan Çanakkale'ye gidip şehit olan kahramanlarımızın yakınlarına ulaştık ve şehit yakınlarımızı dedeleri ile buluşturduk. Bu projenin Mersin ve ülkemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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