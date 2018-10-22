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Aziz: "İletişim teknolojileri her gün yenilikler getiriyor"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi (İLDEK) ve İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) işbirliğiyle düzenlenen, Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu sona erdi.


Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapılan sempozyum, İngiltere, Polonya, Mısır, Çin gibi çeşitli ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanındaki iletişim fakültelerinden akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşti. İki gün süren sempozyumda 218 bilim insanı, 139 bildiri sundu.


İletişim teknolojilerinin her gün yenilikler getirdiğini belirten İLAD ve İLDEK Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, "Çağımız, iletişim teknolojilerinin her gün yenilikler getirdiği bir çağ. Burada da, bu önemli konuda iletişim akademisyenleri ile sektörü bir araya getirmeyi amaçladık" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla MEÜ İletişim Fakültesi, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İspanya Malaga Üniversitesi öğrencileri tarafından Foto Safari etkinliği kapsamında çekilen fotoğraf seçkisinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

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